Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провел опрос и выявил, что большинство россиян считают формат прямой линии с президентом нужным. Гражданам интересно слушать ответы главы государства в прямом эфире.

Лишь 17 процентов опрошенных заявили, что можно обойтись без подобного мероприятия. 76 процентов выступили за проведение прямой линии. Еще семь процентов затруднились с ответом.

На вопрос «вам интересно или не интересно смотреть сюжеты и телепередачи, где Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в прямом эфире (прямая линия)?» около 60 процентов респондентов ответили утвердительно, а около 30 сообщили об отсутствии интереса.

Опрос проводился 9-10 июня в 53 регионах России. В ходе него было опрошено 1,5 тысячи респондентов.

Напомним, «Прямая линия» в этом году длилась 4 часа 20 минут. Россияне задали около двух миллионов вопросов. Президент ответил на 73.