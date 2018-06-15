Макрон хочет вернуть французский язык на позицию основного в ЕС

Тем более, что после Brexit процент населения Евросоюза, для которых английский является официальным языком, сократится с 12,8 до 1,2, указал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Французский считался главным языком Евросоюза вплоть до присоединения Великобритании в 1973 году. С тех пор более 80% документов объединения составляются на английском. На французском и немецком составляется только 5% и 2% документации соответственно. Кроме того, свыше 80% учащихся начальных классов и 95% школьников-подростков изучают английский как первый иностранный язык.

Но Британия выходит из Евросоюза. А значит доминированию английского приходит конец. Макрон предложил вернуть на позицию главного языка в Европе французкий. Для этого стоит увеличить число занятий этим языком для европейских чиновников, а также расширить международную сеть франкоязычных школ.