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10:32   15 Июня 2018
Весь мир
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Макрон хочет вернуть французский язык на позицию основного в ЕС

Макрон хочет вернуть французский язык на позицию основного в ЕС

Тем более, что после Brexit процент населения Евросоюза, для которых английский является официальным языком, сократится с 12,8 до 1,2, указал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Французский считался главным языком Евросоюза вплоть до присоединения Великобритании в 1973 году. С тех пор более 80% документов объединения составляются на английском. На французском и немецком составляется только 5% и 2% документации соответственно. Кроме того, свыше 80% учащихся начальных классов и 95% школьников-подростков изучают английский как первый иностранный язык.

Но Британия выходит из Евросоюза. А значит доминированию английского приходит конец. Макрон предложил вернуть на позицию главного языка в Европе французкий. Для этого стоит увеличить число занятий этим языком для европейских чиновников, а также расширить международную сеть франкоязычных школ.

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Автор: Юлия Халус
#brexit #франция #политика #новости #весь мир #макрон #французский язык
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