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10:43   15 Июня 2018
Россия
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Трамп рискует попасть в базу «Миротворца» — депутат ГД

Трамп рискует попасть в базу «Миротворца» — депутат ГД

Американский лидер Дональд Трамп заявил лидерам «большой семерки», что Крым принадлежит РФ, поскольку все жители полуострова говорят по-русски. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не прокомментировала эту информацию.

Трамп рискует попасть в базу «Миротворца» — депутат ГД

Депутат ГД РФ от крымского региона Михаил Шеремет считает, что президента США могут занести в базу украинского сайта «Миротворец». По его словам, консульство США в Киеве, возможно, забросают коктейлями Молотова и начнут угрожать жизни и здоровью американских журналистов, как это обычно происходит на Украине.

«Трамп подверг себя опасности, потому что наверняка будет внесен в «Миротворец»», — Шеремет.

Трамп рискует попасть в базу «Миротворца» — депутат ГД

Депутат ГД напомнил, что слова Трампа расходились с делам. Однако Шеремет верит, что здравый смысл возобладает и президент США проявит себя как системный человек, передает РИА Новости. 

«Крым – российская земля, и это даже не обсуждается», — заключил депутат ГД.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #украина #крым #трамп #гд #миротворец
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