Два новых поезда в стиле FIFA появились в московском метро

Два тематических состава, посвященных чемпионату мира по футболу, запустили на Таганско-Кроаснопресненской линиих московского метрополитена.

Об этом рассказал заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов в беседе с ТАСС.

На внешней стороне вагона размещена информация об 11 городах России, в которых пройдут матчи. Внутри пассажиры смогут почувствовать себя футболистами, узнать интересные факты из истории мирового футбола и выучить слова приветствия на различных языках, сообщил Лапытов.

Всего, по его словам, московский метрополитен планирует запустить десять тематических поездов — на Сокольнической и Таганско-Краснопресненской линиях, где располагаются стадионы «Спартак» и «Лужники».

Главная цель запуска тематических составов — обеспечение хорошего настроения для пассажиров, отправляющихся на матчи любимых футбольных команд, подчеркнул Лапытов.