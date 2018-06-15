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10:20   15 Июня 2018
Россия
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Два новых поезда в стиле FIFA появились в московском метро

Два новых поезда в стиле FIFA появились в московском метро

Два тематических состава, посвященных чемпионату мира по футболу, запустили на Таганско-Кроаснопресненской линиих московского метрополитена.

Об этом рассказал заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов в беседе с ТАСС.

На внешней стороне вагона размещена информация об 11 городах России, в которых пройдут матчи. Внутри пассажиры смогут почувствовать себя футболистами, узнать интересные факты из истории мирового футбола и выучить слова приветствия на различных языках, сообщил Лапытов.

Всего, по его словам, московский метрополитен планирует запустить десять тематических поездов — на Сокольнической и Таганско-Краснопресненской линиях, где располагаются стадионы «Спартак» и «Лужники». 

Главная цель запуска тематических составов — обеспечение хорошего настроения для пассажиров, отправляющихся на матчи любимых футбольных команд, подчеркнул Лапытов.   

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Автор: Надежда Егорова
#метрополитен #чм #чм2018 #москвасейчас
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