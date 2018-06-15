Новый парк откроют в Братеевской пойме в Москве

Префект Южного округа Москвы Алексей Челышев пообещал, что до конца лета в Братеевской пойме должны открыть открыть парк с бейсбольной площадкой и другими спортивными объектами.

Он отметил, что все зоны отдыха будут находиться вдоль набережной Москвы-реки. На данный момент бейсбольное поле уже обустроено. Его застелили качественным спортивным покрытием. Тут же появятся раздевалки, душевые.

В ближайшие годы в Москве разобьют новые парки и скверы. Особо внимание уделят благоустройству плохо используемых или заброшенных территорий.