Путин поприветствовал участников российско-киргизской межрегиональной конференции

Президент России ожидает, что в ходе встречи состоятся содержательные и конструктивные дискуссии, которые положат старт новым идеям и проектам.

Приветственную телеграмму лидера в пятницу опубликовали на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что конференция немало способствует развитию межрегиональных связей, которые являются важной частью стратегического партнерства между странами. Кроме того, данное мероприятие является прекрасной площадкой для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений.

Киргизия и Россия активно участвуют в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза, реализуют совместные проекты, где высокие технологии играют не последнюю роль. Все это делает особенно актуальной тему конференции - «Роль цифровой трансформации в экономической интеграции Российской Федерации и Киргизской Республики».

В пятницу в челябинском отеле «Radisson Blu» пройдет Седьмая российско-киргизская межрегиональная конференция.