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10:03   15 Июня 2018
Россия
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Путин и Медведев поздравили мусульман с праздником Ураза-байрам

Путин и Медведев поздравили мусульман с праздником Ураза-байрам

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу мусульманских организаций, председатель правительства Дмитрий Медведев — роль ислама в обеспечении межэтнического согласия.

Поздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля. Он отметил роль мусульманских организаций в сохранении института семьи, а также в деле просвещения и благотворительности. Путин также напомнил о важности сохранения межрелигиозного мира и передачи традиций потомкам. 

«Плодотворная, истинно подвижническая работа заслуживает глубокого уважения и поддержки», — уверен президент.

Премьер-министр Дмитрий Медведев также поздравил руководителей Духовных управлений мусульман России с Ураза-байрамом. Он пожелал всем мусульманам здоровья, благополучия и удачи. Текст поздравления опубликован на сайте кабинета министров.

«Сегодня российская умма ведет конструктивную работу, делает все возможное для укрепления взаимопонимания между народами нашей большой страны», — подчеркнул глава правительства.

Ураза-байрам — один из главных праздников в исламе. Он завершает месяц Рамадан, в течение которого мусульмане держат пост — отказываются от еды, воды и развлечений в дневные часы.

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Автор: Надежда Егорова
#путин #медведев #ураза-байрам
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