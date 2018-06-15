ВМФ предупредил США о возможной рецессии

Международный валютный фонд допускает возможность рецессии в американской экономики после 2020 года из-за ужесточения монетарной политики, проводимой Федеральной резервной системой и замедления темпов роста ВВП.

Такой прогноз эксперты МВФ составили по итогам консультаций с Белым домом.

Специалисты уверены: в краткосрочной перспективе США ожидает экономический подъем. Текущая экономическая политика Вашингтона построена на базе поэтапной налоговой консолидации и ужесточении монетарной политики, запланированной на 2020 год.

В долгосрочной перспективе МВФ прогнозирует замедление темпов роста ВВП на 1,5%. Однако, подчеркивают эксперты, данный прогноз может оказаться «излишне оптимистичным», а текущий экономический курс Соединенных Штатов может привести к рецессии, которая впоследствии негативно отразиться на мировой финансовой системе.

При этом прогноз по ВВП США эксперты МВФ оставили без изменений: в 2018 году рост составит 9%, в 2019 — 2,7%.

Ранее ФРС подняла ключевую ставку на 0,25%. Таким образом, размер ставки составил 1,75—2% годовых, что позволило снизить уровень инфляции в стране до 2%.