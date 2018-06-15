Мы в соц.сетях:
Путин и Медведев поздравили мусульман с праздником Ураза-байрам

Путин и Медведев поздравили мусульман с праздником Ураза-байрам

 Кудрин объяснил необходимость повышения НДС в России падением цен на нефть

Кудрин объяснил необходимость повышения НДС в России падением цен на нефть
Назарбаев встретится с президентом Татарстана

Назарбаев встретится с президентом Татарстана

 На Украине продолжат трансляцию ЧМ-2018 из-за долгов

На Украине продолжат трансляцию ЧМ-2018 из-за долгов
Вулкан на Гавайях осыпал остров драгоценными камнями

Вулкан на Гавайях осыпал остров драгоценными камнями

 ВМФ предупредил США о возможной рецессии

ВМФ предупредил США о возможной рецессии
Путин и Медведев поздравили мусульман с праздником Ураза-байрам

Путин и Медведев поздравили мусульман с праздником Ураза-байрам

 Кудрин объяснил необходимость повышения НДС в России падением цен на нефть

Кудрин объяснил необходимость повышения НДС в России падением цен на нефть
Назарбаев встретится с президентом Татарстана

Назарбаев встретится с президентом Татарстана

 На Украине продолжат трансляцию ЧМ-2018 из-за долгов

На Украине продолжат трансляцию ЧМ-2018 из-за долгов
Вулкан на Гавайях осыпал остров драгоценными камнями

Вулкан на Гавайях осыпал остров драгоценными камнями

 ВМФ предупредил США о возможной рецессии

ВМФ предупредил США о возможной рецессии
9:43   15 Июня 2018
Весь мир
60

ВМФ предупредил США о возможной рецессии

ВМФ предупредил США о возможной рецессии

Международный валютный фонд допускает возможность рецессии в американской экономики после 2020 года из-за ужесточения монетарной политики, проводимой Федеральной резервной системой и замедления темпов роста ВВП.

Такой прогноз эксперты МВФ составили по итогам консультаций с Белым домом.

Специалисты уверены: в краткосрочной перспективе США ожидает экономический подъем. Текущая экономическая политика Вашингтона построена на базе поэтапной налоговой консолидации и ужесточении монетарной политики, запланированной на 2020 год.

В долгосрочной перспективе МВФ прогнозирует замедление темпов роста ВВП на 1,5%. Однако, подчеркивают эксперты, данный прогноз может оказаться «излишне оптимистичным», а текущий экономический курс Соединенных Штатов может привести к рецессии, которая впоследствии негативно отразиться на мировой финансовой системе.

При этом прогноз по ВВП США эксперты МВФ оставили без изменений: в 2018 году рост составит 9%, в 2019 — 2,7%.

Ранее ФРС подняла ключевую ставку на 0,25%. Таким образом, размер ставки составил 1,75—2% годовых, что позволило снизить уровень инфляции в стране до 2%.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Надежда Егорова
#сша #мвф #рецессия
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак Россия
Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак
Вернуть потерянную зимой поддержку муниципальных депутатов экс-справедливороссу не по силам. Да и не поможет она стать кандидатом в мэры Москвы.
21:06   14 Июня 2018
98
Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ Ближнее зарубежье

Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

18:25   14 Июня 2018
10716
Пенсионный маневр защитит учителей от увольнений по возрасту Россия

Пенсионный маневр защитит учителей от увольнений по возрасту

17:43   14 Июня 2018
80
Дмитрий Гудков переоценил свой политический вес Россия

Дмитрий Гудков переоценил свой политический вес

14:43   14 Июня 2018
157
Самое читаемое
Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

 Говорухин мог скончаться от прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности

Говорухин мог скончаться от прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности

 СМИ: Трамп назвал Крым российским во время саммита G7

СМИ: Трамп назвал Крым российским во время саммита G7

 РКН напомнил об отмене развлекательных передач 22 июня

РКН напомнил об отмене развлекательных передач 22 июня