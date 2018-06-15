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9:23   15 Июня 2018
Россия
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Кудрин объяснил необходимость повышения НДС в России падением цен на нефть

Кудрин объяснил необходимость повышения НДС в России падением цен на нефть

Рост налога на добавленную стоимость с 18% до 20% связан с потерей доходов федерального бюджета на фоне падения цен на углеводороды в течение последних четырех лет, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Еще в начале 2014 года цены на нефть оставались на уровне 110 долларов за баррель. Сегодня средняя цена на нефть составляет 76 долларов, то есть доходы от нефтедобычи сократились на треть», — объяснил глава Счетной палаты в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Кудрина, доля сырьевого сектора в экономике страны падает на фоне развития других отраслей, например, сельского хозяйства. Чтобы сохранить уровень расходов на приоритетные сферы, необходимо искать дополнительные источники дохода, уверен чиновник.

Решение о повышении НДС на 2% с 2019 года принято на заседании правительства 14 июня. В ближайшее время, повышения других налогов не ожидается.

Ранее Кудрин сообщил, что пенсионная реформа выгодна для граждан России: повышение пенсионного возраста положительно скажется на размере пенсии.

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Автор: Надежда Егорова
#нефть #кудрин #ндс
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