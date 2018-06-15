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9:23   15 Июня 2018
Россия
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ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Воронеж»

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Воронеж»

Центробанк отозвал у кредитной организации «Банк Воронеж» лицензию на осуществление банковских операций 15 июня. Банк является участником системы страхования вкладов. 

ЦБ объяснил, что у «Воронежа» существует большое количество активов сомнительного характера. Появились они в связи с тем, что банк проводил «схемные» операции по замещению активов с целью сокрытия своего реального финансового положения.

За последнее время кредиторы и вкладчики заметно пострадали от сделок банка с имуществом.

Также регулятор сообщает о проведении «теневых» валютно-обменных операциях, которые не отражаются в бухгалтерском учете и отчетности банка.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #экономика #центробанк #воронеж
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