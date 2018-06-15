Яровая: Многодетные родители должны иметь право на льготные авиабилеты

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что многодетные родители должны иметь право на льготные авиаперелеты по России.

Ранее в ходе «Прямой линии» президент РФ Владимир Путин призвал расширить географию субсидируемых авиаперелетов из Владивостока в другие российские города и предложил расширить список тех, кто может на субсидии претендовать.

В связи с этим было принято решение отменить ограничения на программы предоставления субсидий на авиаперелеты по всем дальневосточным маршрутам, а также включить многодетных родителей в список тех, кто имеет право на льготные билеты.

Яровая уверена, что эти шаги помогут исполнить указание президента. Она считает, что это поспособствует снижению высокого спроса летом, а также позволит жителям дальневосточных регионов «по жизненной ситуации» пользоваться социальной гарантией, которую дает государство.