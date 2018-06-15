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9:03   15 Июня 2018
Россия
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Яровая: Многодетные родители должны иметь право на льготные авиабилеты

Яровая: Многодетные родители должны иметь право на льготные авиабилеты

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что многодетные родители должны иметь право на льготные авиаперелеты по России.

Ранее в ходе «Прямой линии» президент РФ Владимир Путин призвал расширить географию субсидируемых авиаперелетов из Владивостока в другие российские города и предложил расширить список тех, кто может на субсидии претендовать.

В связи с этим было принято решение отменить ограничения на программы предоставления субсидий на авиаперелеты по всем дальневосточным маршрутам, а также включить многодетных родителей в список тех, кто имеет право на льготные билеты. 

Яровая уверена, что эти шаги помогут исполнить указание президента. Она считает, что это поспособствует снижению высокого спроса летом, а также позволит жителям дальневосточных регионов «по жизненной ситуации» пользоваться социальной гарантией, которую дает государство.

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Автор: Виктория Разумовская
#яровая #россия #общество #авиаперевозки #многодетные семьи
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