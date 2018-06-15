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8:37   15 Июня 2018
Весь мир
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СМИ: Макрон хочет сделать французский основным языком ЕС

СМИ: Макрон хочет сделать французский основным языком ЕС

Газета The Wall Street Journal пишет, что французский лидер Эмманюэль Макрон считает, что в связи с выходом Великобритании из Евросоюза основным языком в документах ЕС вполне может стать французский.

Ранее он говорил, что «господство» английского не неизбежно для Евросоюза.

По информации издания, в апреле представитель Франции в ЕС Филипп Леглиз-Коста отказался участвовать в совещании по бюджету, поскольку оно шло на английском языке. После этого другие делегаты тоже потребовали перевода на их родные языки, хотя до этого всех устраивал английский. 

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер разделяет мнение президента Франции. Он заявил, что «язык Шекспира» ничем не лучше «языка Вольтера». Тот факт, что все в мире стало «настолько англизированными», следует изменить. 

Сегодня английский язык является самым популярным языком в странах Евросоюза. 

 

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Автор: Виктория Разумовская
#евросоюз #франция #макрон #английский язык
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