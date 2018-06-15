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8:07   15 Июня 2018
Весь мир
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Казахстан расширил список стран, куда пошлет миротворцев с миссиями ООН

Казахстан расширил список стран, куда пошлет миротворцев с миссиями ООН

Парламент Казахстана поддержал предложение лидера страны Нурсултана Назарбаева о расширении списка стран для участия военнослужащих в миротворческих миссиях ООН.

Соответствующее решение озвучил министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков. Офицеры ВС страны войдут в состав миссий ООН в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров.

Список приоритетных миссий разработан с учетом военно-политического сотрудничества, безопасности, политической целесообразности и отношений Казахстана с другими странами.

Офицеров направят на Ближний Восток, Кипр, в Индию, Пакистан, для поддержания временных сил ООН в Ливане и в миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре. Всего в них будет задейстовано 40 человек.

Ранее президент Казахстана прилетел в Тарастан, где пройдут переговоры с лидером страны Рустамом Миннихановым.

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Автор: Виктория Разумовская
#оон #назарбаев #казахстан #миссия оон
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