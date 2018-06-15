Школьников из Петербурга отправят в антинаркотический лагерь
В следующем году на базе отдыха «Балтийский берег» создадут антинаркотические смены для школьников, сообщает пресс-служба администрации Петербурга.
Основной целью создания новых смен станет профилактика употребления наркотиков среди подростков. Данный вопрос рассматривала комиссия под руководством вице-губернатора Александра Говорунова.
Отмечается, что в Симферополе уже год работает подразделение петербургского Центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт».