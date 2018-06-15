Проект «Умный город» представлен в Петербурге
В Смольном представили проект «Умный город», сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
Проект разрабатывался научным сообществом, представителями бизнеса и общественных движений.
Согласно концепции, в городе будут использоваться информационные технологии для управления городскими ресурсами и хозяйственной деятельностью.
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что Северная столица должна стать лидером по внедрению «умных технологий».