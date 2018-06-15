Международный форум «Город образования» пройдет на ВДНХ

Международный форум «Город образования» пройдет в Москве на ВДНХ с 30 августа по второе сентября, сообщил программный директор форума, глава Московского центра качества образования Павел Кузьмин.

По его словам, форум будет располагаться в 275 павильоне, что представляет собой более 20 тысяч квадратных метров площадей для мастер-классов, выставок и деловых программ.

На форуме запланирован общемосковский педагогический совет, съезд учителей и интерактивный педагогический марафон. В рамках программы «Активное долголетие» ветераны педагогике проведут на форуме свои мастер-классы.