Власти Петербурга не cnfyen продлевать работу метрополитена

Поток пассажиров в метрополитене Петербурга недостаточно большой для того, чтобы была необходимость продлить работу подземки до часу ночи. Об этом заявил глава комитета по транспорту Александр Головин.

В Смольном отметили, что если граждане начнут уходить с работы позже, то график работы метро подстроят под горожан.

На данный момент петербургский метрополитен работает с пяти утра до полуночи. На время матчей ЧМ-2018 подземка будет открыта до трех ночи.