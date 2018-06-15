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7:45   15 Июня 2018
Россия
52

Власти Петербурга не cnfyen продлевать работу метрополитена

Власти Петербурга не cnfyen продлевать работу метрополитена

Поток пассажиров в метрополитене Петербурга недостаточно большой для того, чтобы была необходимость продлить работу подземки до часу ночи. Об этом заявил глава комитета по транспорту Александр Головин.

В Смольном отметили, что если граждане начнут уходить с работы позже, то график работы метро подстроят под горожан.

На данный момент петербургский метрополитен работает с пяти утра до полуночи. На время матчей ЧМ-2018 подземка будет открыта до трех ночи.

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Автор: Олег Королев
#петербург #метро
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