Вьетнам требует от КНР убрать ПВО со спорных островов

Глава департамента информации и печати МИД Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг призвала Китай немедленно убрать всю военную технику с Парасельских островов в Южно-Китайском море.

Кроме того, власти требуют прекращения любых односторонних действий в отношении этих территорий.

Ранее на CNN появился репортаж, в котором рассказывается, что, судя по спутниковым фотографиям, системы ПВО Китая развернуты на острове Вуди, входящем в состав Парасельских островов.

Во Вьетнаме этот шаг расценили как нарушение суверенитета. Это ставит под угрозу мир и стабильность в Южно-Китайском море, а также способствует усилению напряженности. Кроме того, власти напомнили позицию Ханоя по поводу принадлежности островов: Ханой «имеет достаточно исторических доказательств и юридических оснований, подтверждающих его неоспоримый суверенитет над островами».

Помимо Вьетнама и Китая на острова претендуют Бруней, Тайвань, Малайзия и Филиппины.