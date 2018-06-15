МИД Японии: Токио считает возможным проведение встречи Абэ и Ким Чен Ына

Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что Токио намеревается продолжать искать возможности для прямого контакта с Северной Кореей, чтобы организовать встречу между премьером Синдзо Абэ и лидером Ким Чен Ыном.

Накануне на территории Монголии прошла неофициальная встреча представителей двух стран. В Улан-Баторе проходит сейчас международная конференция по безопасности в Северо-Восточной Азии — «Улан-Баторский диалог». В ее рамках советник департамента Азии и Океании МИД Японии Фумио Симидзу поделился позицией властей по поводу похищенных японцев, в чем замешана северокорейская разведка.

Агентство Kyodo сообщало, что Токио рассматривает в качестве площадки для переговоров Абэ и Ким Чен Ына Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке.