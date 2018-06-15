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 На Украине продолжат трансляцию ЧМ-2018 продолжат из-за долгов

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7:00   15 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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На Украине продолжат трансляцию ЧМ-2018 продолжат из-за долгов

На Украине продолжат трансляцию ЧМ-2018 продолжат из-за долгов

Украинские телеканалы продолжат транслировать матчи чемпионата мира по футболу из-за долгов национальной телерадиокомпании Украины перед Европейским союзом вещателей.

Глава НОТУ Зураб Аласания заявил, что долг компании копится с 2016 года и может привести к санкциям, таким как лишение прав на трансляцию следующего ЧМ.

По его словам, в результате было подписано дополнительное соглашение о покупке прав на показ двумя каналами - Интер» и НТН.

Аласания на своей странице в Facebook также сообщает, что долг перед ЕСВ должен быть полностью погашен до конца года.

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Автор: Олег Королев
#украина #чм-2018 #чм #чм 2018
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