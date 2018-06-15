После инцидента на «американских горках» во Флориде пострадали шесть человек

В результате схода вагонетки на аттракционе во Флориде пострадали шесть человек, сообщает пожарный департамент города Дейтона-Бич.

Всего с «американских горок» сняли десятерых человек, шесть из которых были доставлены в больницу.

На странице пожарной службы в Twitter отмечается, что два человека упали на землю с десятиметровой высоты.

О тяжести состояния пострадавших информации не поступало.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области возбуждено уголовное дело после того, как двое детей получили травмы на батутном аттракционе. Отмечалось, что батут не был закреплен надлежащим образом.