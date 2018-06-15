Полиция Великобритании арестовала двух подозреваемых в подготовке теракта

Двое человек задержаны по подозрению в подготовке террористической атаки в британском Бери, сообщает The Sun.

Газета сообщает, что мужчины готовили теракт с применением изготовленной самостоятельно бомбы.

Выяснить планы злоумышленников удалось благодаря арендодателю, который сдавал жилье задержанным.

При обыске полицейские нашли у задержанных ножи, маски и агитационную литературу.

Ранее в МВД Великобритании заявили, что угроза исламского терроризма будет сохраняться в стране по меньшей мере еще два года. Отмечалось, что с марта прошлого года года в стране правоохранители предотвратили 12 терактов и еще четыре со стороны ультраправых группировок.