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 Полиция Великобритании арестовала двух подозреваемых в подготовке теракта

Полиция Великобритании арестовала двух подозреваемых в подготовке теракта
3:21   15 Июня 2018
Весь мир
56

Полиция Великобритании арестовала двух подозреваемых в подготовке теракта

Полиция Великобритании арестовала двух подозреваемых в подготовке теракта

Двое человек задержаны по подозрению в подготовке террористической атаки в британском Бери, сообщает The Sun.

Газета сообщает, что мужчины готовили теракт с применением изготовленной самостоятельно бомбы.

Выяснить планы злоумышленников удалось благодаря арендодателю, который сдавал жилье задержанным.

При обыске полицейские нашли у задержанных ножи, маски и агитационную литературу.

Ранее в МВД Великобритании заявили, что угроза исламского терроризма будет сохраняться в стране по меньшей мере еще два года. Отмечалось, что с марта прошлого года года в стране правоохранители предотвратили 12 терактов и еще четыре со стороны ультраправых группировок.

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Автор: Олег Королев
#великобритания #теракт #задержания
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