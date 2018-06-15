Около столицы Сирии возобновилась работа крупной фермы

Около Дамаска возобновилась работа крупной фермы по сбору фруктов, сообщают РИА «Новости».

На ферме площадь 21 гектар выращивают черешню, яблоки, инжир, абрикосы и грецкий орех. В сезон на ней собирают около 15 тонн фруктов.

Предприятие продолжало работать во время войны, урожай собирали женщины и дети. В минувших годах урожай не могли отвезти в Дамаск из-за того, что боевики «Джебхат ан-Нусры» перекрывали дорогу.

Глава фермы Рима Фарес Майн рассказал агентству, что сейчас на ферме работает только девять человек. Раньше на ферме работали беженцы - более 20 семей.