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3:02   15 Июня 2018
Весь мир
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Около столицы Сирии возобновилась работа крупной фермы

Около столицы Сирии возобновилась работа крупной фермы

Около Дамаска возобновилась работа крупной фермы по сбору фруктов, сообщают РИА «Новости».

На ферме площадь 21 гектар выращивают черешню, яблоки, инжир, абрикосы и грецкий орех. В сезон на ней собирают около 15 тонн фруктов.

Предприятие продолжало работать во время войны, урожай собирали женщины и дети. В минувших годах урожай не могли отвезти в Дамаск из-за того, что боевики «Джебхат ан-Нусры» перекрывали дорогу.

Глава фермы Рима Фарес Майн рассказал агентству, что сейчас на ферме работает только девять человек. Раньше на ферме работали беженцы - более 20 семей.

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Автор: Олег Королев
#сирия #дамаск #фруктовая ферма
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