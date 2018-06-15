Мы в соц.сетях:
Центробанк рассказал об изменении тарифов ОСАГО

Центробанк рассказал об изменении тарифов ОСАГО

 Главком ВМФ рассказал о числе российских кораблей в море

Главком ВМФ рассказал о числе российских кораблей в море
На Украине продолжат трансляцию ЧМ-2018 продолжат из-за долгов

На Украине продолжат трансляцию ЧМ-2018 продолжат из-за долгов

 Один из детей, пострадавших при взрыве автомобиля в Киеве, впал в кому

Один из детей, пострадавших при взрыве автомобиля в Киеве, впал в кому
После инцидента на «американских горках» во Флориде пострадали шесть человек

После инцидента на «американских горках» во Флориде пострадали шесть человек

 Полиция Великобритании арестовала двух подозреваемых в подготовке теракта

Полиция Великобритании арестовала двух подозреваемых в подготовке теракта
Центробанк рассказал об изменении тарифов ОСАГО

Центробанк рассказал об изменении тарифов ОСАГО

 Главком ВМФ рассказал о числе российских кораблей в море

Главком ВМФ рассказал о числе российских кораблей в море
На Украине продолжат трансляцию ЧМ-2018 продолжат из-за долгов

На Украине продолжат трансляцию ЧМ-2018 продолжат из-за долгов

 Один из детей, пострадавших при взрыве автомобиля в Киеве, впал в кому

Один из детей, пострадавших при взрыве автомобиля в Киеве, впал в кому
После инцидента на «американских горках» во Флориде пострадали шесть человек

После инцидента на «американских горках» во Флориде пострадали шесть человек

 Полиция Великобритании арестовала двух подозреваемых в подготовке теракта

Полиция Великобритании арестовала двух подозреваемых в подготовке теракта
2:42   15 Июня 2018
Весь мир
37

Военные учения Южной Кореи и США могут быть отменены в июле

Военные учения Южной Кореи и США могут быть отменены в июле

США и Южная Корея в следующем месяце могут отменить военные учения Ulchi Freedom Guardian, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.

По указанию президента Южной Кореи вопрос находится на стадии проработки. Соответствующее решение может быть принято в июле.

После саммита в Сингапуре американский лидер Дональд Трамп заявил, что США прекратят проведение американо-южнокорейских военных учений, пока переговоры будут двигаться в правильном направлении.

Глава южнокорейского Минобороны Сон Ен Мун обсудил данный вопрос с главой министерства обороны США Джеймсом Мэттисом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #учения #южная корея
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак Россия
Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак
Вернуть потерянную зимой поддержку муниципальных депутатов экс-справедливороссу не по силам. Да и не поможет она стать кандидатом в мэры Москвы.
18:06   14 Июня 2018
78
Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ Ближнее зарубежье

Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

15:25   14 Июня 2018
9070
Пенсионный маневр защитит учителей от увольнений по возрасту Россия

Пенсионный маневр защитит учителей от увольнений по возрасту

14:43   14 Июня 2018
63
Дмитрий Гудков переоценил свой политический вес Россия

Дмитрий Гудков переоценил свой политический вес

11:43   14 Июня 2018
89
Самое читаемое
Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

 Говорухин мог скончаться от прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности

Говорухин мог скончаться от прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности

 СМИ: Трамп назвал Крым российским во время саммита G7

СМИ: Трамп назвал Крым российским во время саммита G7

 РКН напомнил об отмене развлекательных передач 22 июня

РКН напомнил об отмене развлекательных передач 22 июня