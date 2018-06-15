Военные учения Южной Кореи и США могут быть отменены в июле

США и Южная Корея в следующем месяце могут отменить военные учения Ulchi Freedom Guardian, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.

По указанию президента Южной Кореи вопрос находится на стадии проработки. Соответствующее решение может быть принято в июле.

После саммита в Сингапуре американский лидер Дональд Трамп заявил, что США прекратят проведение американо-южнокорейских военных учений, пока переговоры будут двигаться в правильном направлении.

Глава южнокорейского Минобороны Сон Ен Мун обсудил данный вопрос с главой министерства обороны США Джеймсом Мэттисом.