Трамп одобрил пошлины на импорт из Китая на сумму 50 миллиардов долларов
Президент США Дональд Трамп одобрил пошлины на импорт продукции из Китая на сумму более 50 миллиардов.
Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники отмечает, что решение принималась по результатам встречи с сотрудниками Белого дома, министерств торговли и финансов, офиса торгпреда и работников нацбезопансости.
Ранее WSJ со ссылкой на источник сообщало, что власти США могут ввести пошлины на импорт с Китая с 22 июня.
Отмечалось, что Трамп прибегнет к значительным мерам, чтобы попытаться сбалансировать крупный дефицит в торговле с Пекином