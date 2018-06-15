В Ливии объявлен форс-мажор из-за атак на нефтяные терминалы

Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила форс-мажорную ситуацию на нефтяных терминалах побережья залива Сирт в связи с атаками боевиков.

В коммюнике компании отмечается, что поставки нефти из двух крупнейших экспортных наливных портов в стране Рас-Лануф и Эс-Сидр приостановлены. Все сотрудники эвакуированы.

Подчеркивается, что меры были предприняты после серии нападений на данные объекты, что привело к их закрытию, а также эвакуации персонала в качестве превентивной меры.

В четверг утром предприятия подверглись массированной атаке боевиков. Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара утверждала заявила, что отбила атаку.