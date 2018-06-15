Посольство РФ призвало США рассекретить данные о «Новичке»

Российское посольство в США призвало Вашингтон рассекретить данные о боевом отравляющем веществе «Новичок», сообщается в Twitter дипмиссии.

Дипломаты отмечают, что даже пресс-секретарь Госдепа не сможет отрицать провокации с химическим оружием в Сирии по данному сценарию.

В посольстве напомнили о разоблачении «атаки» в сирийском городе Дума. В сообщении также приводятся ссылки на ролики, где сирийцы рассказывают об инсценировке.

В российском посольстве также призвали США обнародовать данные о «Новичке» и уничтожить запасы химоружия.