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 Главком ВМФ рассказал о числе российских кораблей в море

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Один из детей, пострадавших при взрыве автомобиля в Киеве, впал в кому

Один из детей, пострадавших при взрыве автомобиля в Киеве, впал в кому

 Пашинян отметил эффективность прошедшей накануне встречи с Путиным

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1:05   15 Июня 2018
Весь мир
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США и КНР договорились о приверженности денуклеаризации КНДР

США и КНР договорились о приверженности денуклеаризации КНДР

США и КНР договорились о приверженности полной денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает госсекретарь Майк Помпео по итогам встречи с главой Китая Си Цзиньпином.

На своей странице в Twitter он написал, что благодарит китайского лидера за прием. Он подчеркнул, что обе стороны поддерживают полную денуклеаризацию Корейского полуострова и установлению стабильного мира в регионе.

Ранее Помпео заявлял, что Вашингтон надеется на «существенное разоружение» КНДР до конца срока президентства Дональда Трампа.

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Автор: Олег Королев
#сша #кндр #китай #денуклеаризация корейского полуострова
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