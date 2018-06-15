США и КНР договорились о приверженности денуклеаризации КНДР

США и КНР договорились о приверженности полной денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает госсекретарь Майк Помпео по итогам встречи с главой Китая Си Цзиньпином.

На своей странице в Twitter он написал, что благодарит китайского лидера за прием. Он подчеркнул, что обе стороны поддерживают полную денуклеаризацию Корейского полуострова и установлению стабильного мира в регионе.

Ранее Помпео заявлял, что Вашингтон надеется на «существенное разоружение» КНДР до конца срока президентства Дональда Трампа.