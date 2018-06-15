Мексика не хочет торговой войны с США

Мехико не хочет начинать торговую войну с Вашингтоном, заявил министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо.

По его словам, ситуация в отношениях с США вновь непростая. Министр отметил, что речь о войне не идет, однако Мехико не хочет, чтобы она случилась даже в сфере торговли.

В минувшем году объем торговки между Мексикой и США достиг рекордного уровня в 557 миллиардов долларов.

1 июня США ввели пошлины а импортируемую из стран ЕС, Канады и Мексики на сталь и алюминий в размере 25 и 10 процентов.