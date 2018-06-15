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3:17   15 Июня 2018
Россия
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Центробанк рассказал об изменении тарифов ОСАГО

Центробанк рассказал об изменении тарифов ОСАГО

ЦБ РФ опубликовал проект изменения базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО.

Согласно документу, предполагается расширение коридора базового тарифа по полисам на 20 процентов вниз и вверх для всех категорий транспорта, кроме мотоциклов и легковушек юридических лиц.

Таким образом, базовые значения тарифа для транспортных средств категории «B» юридических лиц - 2058-2911 рублей, для физических лиц — 2746-4942 рублей.

Проект должен быть утвержден на совете директоров ЦБ.

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Автор: Олег Королев
#тарифы #цб #осаго
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