Центробанк рассказал об изменении тарифов ОСАГО
ЦБ РФ опубликовал проект изменения базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО.
Согласно документу, предполагается расширение коридора базового тарифа по полисам на 20 процентов вниз и вверх для всех категорий транспорта, кроме мотоциклов и легковушек юридических лиц.
Таким образом, базовые значения тарифа для транспортных средств категории «B» юридических лиц - 2058-2911 рублей, для физических лиц — 2746-4942 рублей.
Проект должен быть утвержден на совете директоров ЦБ.