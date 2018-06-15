Главком ВМФ рассказал о числе российских кораблей в море

В различных районах Мирового океана постоянно находится от семидесяти до ста кораблей ВМФ России, сообщил главком флота Владимир Королев.

По его словам, флот может быть настоящим только в том случае, если его корабли выполняет свои функции в море.

Главнокомандующий в интервью газете «Красная звезда» сообщил, что ВМФ активно обновляется. Так, в августе-сентябре в Севастополь прибудет новый фрегат «Адмирал Макаров», который войдет в состав Черноморского флота.

Также он напомнил, что Петербурге был спущен на воду корабль противоминной обороны «Иван Антонов». В свою очередь Балтийский флот получил шесть малых ракетных кораблей «Шквал».