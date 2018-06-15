Один из детей, пострадавших при взрыве автомобиля в Киеве, впал в кому

Родные четырех детей, которые пострадали в четверг в результате взрыва в заброшенном автомобиле в Киеве, рассказали о том, в каком состоянии они находятся.

С родными пострадавших детей пообщались представители местного телеканала ТСН. В частности, сообщается, что сильнее всех при взрыве пострадал самый младший из детей – пятилетний мальчик. В настоящее время он находится в коме.

Двум 11-летним девочкам уже сделали операции, третьей, которая получила ранение в шею, операцию делают сейчас.

Дядя одной из девочек рассказал, что дети, игравшие на Чернобыльской улице в Святошинском районе украинской столицы, забрались в заброшенную «Волгу», стоявшую рядом с детским садом. В машине дети обнаружили коробку, которую открыли и дернули за находившуюся внутри веревку. Вслед за этим прогремел взрыв.

Ранее СМИ сообщили, что на месте взрыва автомобиля в Святошинском районе Киева полиция выясняет, тип сработавшего взрывного устройства.