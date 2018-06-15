Глава МИД Греции назвал причины кризиса в ЕС

Евросоюз находится в кризисе в связи с утерей привлекательности повестки дня, заявил министр иностранных дел Греции Никос Кодзиас.

В интервью «Известиям» он заяви о необходимости актуализировать причины, по которым Евросоюз создавался, а также найти точки привлекательности для людей.

Политик отметил, что необходимо, чтобы Брюссель не ограничивался торгово-экономическим сотрудничеством или санкциями против третьих стран.

Кодзиас также обратил внимание на нерациональность санкционного режима и его вред для греческой экономики.