Глава МИД Греции назвал причины кризиса в ЕС
Евросоюз находится в кризисе в связи с утерей привлекательности повестки дня, заявил министр иностранных дел Греции Никос Кодзиас.
В интервью «Известиям» он заяви о необходимости актуализировать причины, по которым Евросоюз создавался, а также найти точки привлекательности для людей.
Политик отметил, что необходимо, чтобы Брюссель не ограничивался торгово-экономическим сотрудничеством или санкциями против третьих стран.
Кодзиас также обратил внимание на нерациональность санкционного режима и его вред для греческой экономики.