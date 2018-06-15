​​​​​​​СМИ: Двое детей и двое взрослых ранены при стрельбе в штате Колорадо

Полиция американского штата Колорадо разыскивает злоумышленника, которому удалось скрыться с места стрельбы, в ходе которой ранения получили двое взрослых и два ребенка.

Как в четверг вечером сообщает местное отделение телеканала CBS, инцидент со стрельбой произошел в четверг на северной окраине города Денвер вблизи одного из офисных зданий.

Подробностей о стрельбе не приводится. Известно лишь, что на месте происшествия работают сотрудники полиции. При этом полицейское управление Денвера в своем микроблоге Twitter сообщило, что стрелок, ранивший двух взрослых и двух детей, скрылся и полицейским пока не удается его найти и задержать.

Информации о состоянии раненых к настоящему моменту не поступало.