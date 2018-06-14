ФБР ужесточает правила работы со СМИ

Правила работы со СМИ ужесточены Федеральным бюро расследований после доклада Минюста США относительно нарушений, в которых подозревается бывший глава ведомства Джеймс Коми.

Глава ФБР Кристофер Рэй сообщил, что в связи с обнародованным докладом будут приняты несколько мер. По его словам, в первую очередь речь идет о новых правилах работы со СМИ, которые «жестче и четче» тех, что были ранее.

Он добавил, что сотрудники спецслужбы пройдут подготовку по контактам со средствами массовой информации.

Ранее ФБР заявило желании провести внутреннее расследование после доклада Минюста США о деятельности Коми во время выборов президента США.