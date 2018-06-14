Мы в соц.сетях:
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ РФ за неделю

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ РФ за неделю

 Дзюба назвал чересчур крупным счет первого матча ЧМ

Дзюба назвал чересчур крупным счет первого матча ЧМ
Пашинян отметил эффективность прошедшей накануне встречи с Путиным

Пашинян отметил эффективность прошедшей накануне встречи с Путиным

 Украинские силовики открыли огонь по городу в ЛНР

Украинские силовики открыли огонь по городу в ЛНР
ФБР ужесточает правила работы со СМИ

ФБР ужесточает правила работы со СМИ

 Кандидата в главы муниципалитета застрелили в Мексике

Кандидата в главы муниципалитета застрелили в Мексике
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ РФ за неделю

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ РФ за неделю

 Дзюба назвал чересчур крупным счет первого матча ЧМ

Дзюба назвал чересчур крупным счет первого матча ЧМ
Пашинян отметил эффективность прошедшей накануне встречи с Путиным

Пашинян отметил эффективность прошедшей накануне встречи с Путиным

 Украинские силовики открыли огонь по городу в ЛНР

Украинские силовики открыли огонь по городу в ЛНР
ФБР ужесточает правила работы со СМИ

ФБР ужесточает правила работы со СМИ

 Кандидата в главы муниципалитета застрелили в Мексике

Кандидата в главы муниципалитета застрелили в Мексике
23:22   14 Июня 2018
Весь мир
52

ФБР ужесточает правила работы со СМИ

ФБР ужесточает правила работы со СМИ

Правила работы со СМИ ужесточены Федеральным бюро расследований после доклада Минюста США относительно нарушений, в которых подозревается бывший глава ведомства Джеймс Коми.

Глава ФБР Кристофер Рэй сообщил, что в связи с обнародованным докладом будут приняты несколько мер. По его словам, в первую очередь речь идет о новых правилах работы со СМИ, которые «жестче и четче» тех, что были ранее.

Он добавил, что сотрудники спецслужбы пройдут подготовку по контактам со средствами массовой информации.

Ранее ФБР заявило желании провести внутреннее расследование после доклада Минюста США о деятельности Коми во время выборов президента США.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #сми #фбр #джеймс коми
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак Россия
Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак
Вернуть потерянную зимой поддержку муниципальных депутатов экс-справедливороссу не по силам. Да и не поможет она стать кандидатом в мэры Москвы.
18:06   14 Июня 2018
68
Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ Ближнее зарубежье

Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

15:25   14 Июня 2018
8263
Пенсионный маневр защитит учителей от увольнений по возрасту Россия

Пенсионный маневр защитит учителей от увольнений по возрасту

14:43   14 Июня 2018
79
Дмитрий Гудков переоценил свой политический вес Россия

Дмитрий Гудков переоценил свой политический вес

11:43   14 Июня 2018
84
Самое читаемое
Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

 Говорухин мог скончаться от прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности

Говорухин мог скончаться от прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности

 СМИ: Трамп назвал Крым российским во время саммита G7

СМИ: Трамп назвал Крым российским во время саммита G7

 РКН напомнил об отмене развлекательных передач 22 июня

РКН напомнил об отмене развлекательных передач 22 июня