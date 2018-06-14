Кандидата в главы муниципалитета застрелили в Мексике

Неизвестные преступники в четверг расстреляли кандидата в главы муниципалитета Таретан Алехандро Чавеса Савалу в мексиканском штате Мичоакан.

Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил губернатор штата Сильван Ауреолес, выразив там же соболезнования родным и близким убитого политика.

«Я очень сожалею о смерти Алехандро Чавеса Савалы, кандидата в мэры Таретана, когда ему оказывали медицинскую помощь после нападения этим вечером», - написал губернатор.

По данным полиции кандидат в главы муниципалитета, который являлся действующим главой администрации города Таретана, был расстрелян неизвестными злоумышленниками, проезжавшими мимо на автомобиле. При этом нападавшие ранили и жену Савалы, но ее ранения жизни не угрожают.

Аналитическая компания Etellekt ранее приводила данные, согласно которым на 9 июня в Мексике были убиты 112 политиков, участвующих в предвыборной компании.