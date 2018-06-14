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 Кандидата в главы муниципалитета застрелили в Мексике

Кандидата в главы муниципалитета застрелили в Мексике
23:19   14 Июня 2018
Весь мир
32

Кандидата в главы муниципалитета застрелили в Мексике

Кандидата в главы муниципалитета застрелили в Мексике

Неизвестные преступники в четверг расстреляли кандидата в главы муниципалитета Таретан Алехандро Чавеса Савалу в мексиканском штате Мичоакан.

Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил губернатор штата Сильван Ауреолес, выразив там же соболезнования родным и близким убитого политика.

«Я очень сожалею о смерти Алехандро Чавеса Савалы, кандидата в мэры Таретана, когда ему оказывали медицинскую помощь после нападения этим вечером», - написал губернатор.

По данным полиции кандидат в главы муниципалитета, который являлся действующим главой администрации города Таретана, был расстрелян неизвестными злоумышленниками, проезжавшими мимо на автомобиле. При этом нападавшие ранили и жену Савалы, но ее ранения жизни не угрожают.

Аналитическая компания Etellekt ранее приводила данные, согласно которым на 9 июня в Мексике были убиты 112 политиков, участвующих в предвыборной компании.

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Автор: Александр Люблинский
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