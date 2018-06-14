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22:59   14 Июня 2018
Россия
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В Минобороны рассказали о разведактивности у границ РФ за неделю

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ РФ за неделю

За прошедшую неделю разведку у воздушных и морских границ России за неделю вели 12 летательных аппаратов, сообщает газета Минобороны РФ «Красная звезда».

В обнародованной инфографике отмечается, что дежурные силы противовоздушной обороны России поднимались семь раз на перехват и сопровождение. Также отмечается, что нарушений российских границ допущено не было.

Восьмого июня сообщалось, что разведку у российских границ на предыдущей неделе вели 20 летательных аппаратов. На перехват российские самолеты поднимались девять раз.

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Автор: Олег Королев
#минобороны рф #разведактивность #российские границы
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