В Минобороны рассказали о разведактивности у границ РФ за неделю

За прошедшую неделю разведку у воздушных и морских границ России за неделю вели 12 летательных аппаратов, сообщает газета Минобороны РФ «Красная звезда».

В обнародованной инфографике отмечается, что дежурные силы противовоздушной обороны России поднимались семь раз на перехват и сопровождение. Также отмечается, что нарушений российских границ допущено не было.

Восьмого июня сообщалось, что разведку у российских границ на предыдущей неделе вели 20 летательных аппаратов. На перехват российские самолеты поднимались девять раз.