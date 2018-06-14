Земан с пессимизмом смотрит на перспективы ядерного разоружения КНДР

Президент Чехии Милош Земан скептически относится к обещаниям ядерного разоружения, которые северокорейский лидер Ким Чен Ын дал президенту США Дональду Трампу на встрече в Сингапуре.

Заявление Милоша Земана в ночь на пятницу приводит пражский телеканал Barrandov.

Чешский президент отметил также, что историческая американо-северокорейская встреча на высшем уровне в Сингапуре была чрезвычайно важна и дальнейший диалог между этими странами необходим. При этом Земан назвал северокорейский режим террористическим.

«Диктатуры, как общеизвестно, не выполняют свои обязательства и заключенные соглашения. И Гитлер не стал соблюдать Мюнхенское соглашение», - отметил президент Чехии, предложив продолжить перечислять аналогичные примеры.

В связи с этим, по словам Милоша Земана, перспективы ядерного разоружения Пхеньяна вызывают лишь пессимизм, но сам факт встречи Ким Чен Ына с Трампом – это уже хорошо, так как людям необходимо разговаривать друг с другом.