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22:49   14 Июня 2018
Весь мир
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Белый дом: Трамп склоняется к введению пошлин на товары из КНР

Белый дом: Трамп склоняется к введению пошлин на товары из КНР

Президент США Дональд Трамп слоняется к тому, чтобы ввести пошлины на импорт китайских товаров на сумму 50 миллиардов долларов.

Об этом в четверг журналистам рассказал представитель американской администрации, отметив, что глава государства провел совещание с советниками по торговым вопросам. Темой совещания являлся вопрос – вводить ли пошлины на товары из Китая, и, если – да, на ввоз какой именно продукции вводить пошлины.

При этом отмечается, что глава Минфина США Стивен Мнучин, который присутствовал на совещании, выступил против ввода подобных пошлин, но Трамп, тем не менее, намерен их ввести, пытаясь таким образом сбалансировать имеющийся сейчас огромный дефицит в американо-китайской торговле.

Также отмечается, что после проведения двустороннего саммита США – КНДР в Сингапуре Трамп больше не рассматривает участие Пекина в экономическом давлении на Пхеньян, как причину на вводить пошлины на импорт китайских товаров. А именно Трамп заявил, что теперь у него есть свой собственный канал общения с северокорейскими властями, и китайская помощь в этой сфере ему больше не нужна.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #экономика #политика #китай #трамп #совещание #общество #весь мир #ввозные пошлины #импорт китайских товаров
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