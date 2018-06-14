Небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае окрасили в цвета флага России
Небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае окрасился в цвета флага России после победы российской сборной над командой Саудовской Аравии в первом матче ЧМ-2018.
На самый высокий небоскреб в мире было проецировали слово Russia и счет матча.
Российские футболисты уверенно обыграли сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.
Высота «Бурдж-Халифа» составляет 828 метров. Небоскреб по форме напоминает сталагмит. Церемония открытия прошла более восьми лет назад.
Бурж Халифа. Дубай. Сейчас. pic.twitter.com/fqF1TurzIp— Владимир Стогниенко (@VStognienko) June 14, 2018