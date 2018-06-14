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Пашинян отметил эффективность прошедшей накануне встречи с Путиным

Пашинян отметил эффективность прошедшей накануне встречи с Путиным

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22:24   14 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Пашинян отметил эффективность прошедшей накануне встречи с Путиным

Пашинян отметил эффективность прошедшей накануне встречи с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал эффективной встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

В видеообращении на своей странице армянский лидер назвал свой визит в Москву чрезвычайно успешным. Он отметил, что встреча с российским президентом, с которым он уже ранее встречался в Сочи, была очень эффективна.

Пишанян отметил, что на данный момент остается реализовать имеющийся потенциал отношений между странами и работать над их развитием. Он подчеркнул, что речь также идет о налаживании торгово-экономических связей.

Премьер-министр Армении прибыл с визитом в столицу России 13 июня.

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Автор: Олег Королев
#путин #пашинян
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