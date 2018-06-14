Франция готова принять у себя часть мигрантов с судна Aquarius

Французское Министерство иностранных дел предложило Испании забрать часть мигрантов с судна Aquarius, имеющих право на предоставление им убежища.

Ранее итальянские и мальтийские власти приняли решение закрыть порты для судна, на борту которого находится свыше 600 мигрантов, принять которых в итоге согласилась Испания.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудил сложившуюся ситуацию с главой испанского МИД Жозепом Боррелем. Ведомств сообщило об этом в коммюнике, в котором говорится, что Ле Дриан подтвердил Боррелю, готовность французских властей принять часть пассажиров судна Aquarius, которые после проведенной испанским иммиграционным ведомством проверки были признаны отвечающими критериям права на получение убежища.

При этом сообщается, что прибытие судна с мигрантами в испанский порт Валенсия ожидается к вечеру субботу. В настоящее время на борту Aquarius остаются десять детей, 51 женщина и 45 мужчин, остальных мигрантов испанцы пересадили на сторожевой корабль итальянских ВМС и на корабль, относящийся к береговой охране.