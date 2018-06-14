СМИ: Пассажирский самолет экстренно сел в Канаде из-за возгорания на борту

В аэропорту канадского города Калгари в провинции Альберта пассажирский самолет совершил вынужденную посадку после того, как у него на борту произошло возгорание.

Об этом в четверг сообщает местный телеканал CTV, отмечая, что самолет, принадлежащий авиаперевозчику WestJet, вылетел из Калгари в Ванкувер, но спустя 15 минут пилоты получили сигнал о том, что в грузовом отсеке произошло возгорание.

Командир экипажа решил возвращаться в аэропорт вылета и развернул Boeing-737. Отмечается, что экстренная посадка прошла благополучно, в результате инцидента никто не пострадал. Всех пассажиров несостоявшегося рейса отправили в Ванкувер другим самолетом.

В настоящее время канадский Совет по безопасности на транспорте проводит проверку в связи с возгоранием в самолете. Причины произошедшего к настоящему моменту не раскрываются.