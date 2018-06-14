Экс-глава ФБР не согласен с частью выводов расследования Минюста США

Бывший глава ФБР Джеймс Коми заявил, что не согласен с расследованием Минюста США, в котором его раскритиковали.

На своей странице в Twitter он заявил, что уважает офис генерального инспектора министерства, и поэтому призывал их провести данное расследование. Коми отметил, что с некоторыми из них он не согласен.

По его словам, люди теперь могут «вполне добросовестно» смотреть на беспрецедентную ситуацию иначе.

Доклад министерства раскритиковал Коми за то, как он проводил расследование по делу эксгоссекретаря Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании. Отмечалось, что он нарушил субординацию, самостоятельно прекратив расследование.