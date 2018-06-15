Мы в соц.сетях:
Дзюба назвал чересчур крупным счет первого матча ЧМ

Дзюба назвал чересчур крупным счет первого матча ЧМ

 Станции метро «Воробьевы горы» и «Университет» открылись после первого матча ЧМ

Станции метро «Воробьевы горы» и «Университет» открылись после первого матча ЧМ
Украинские силовики открыли огонь по городу в ЛНР

Украинские силовики открыли огонь по городу в ЛНР

 Международный аэропорт в Киеве закрыли из-за инцидента с самолетом

Международный аэропорт в Киеве закрыли из-за инцидента с самолетом
Назарбаев рассказал, что Си Цзиньпин называет его «старшим братом»

Назарбаев рассказал, что Си Цзиньпин называет его «старшим братом»

 Минфин США не согласился с прогнозoм МВФ о снижении роста экономики

Минфин США не согласился с прогнозoм МВФ о снижении роста экономики
Дзюба назвал чересчур крупным счет первого матча ЧМ

Дзюба назвал чересчур крупным счет первого матча ЧМ

 Станции метро «Воробьевы горы» и «Университет» открылись после первого матча ЧМ

Станции метро «Воробьевы горы» и «Университет» открылись после первого матча ЧМ
Украинские силовики открыли огонь по городу в ЛНР

Украинские силовики открыли огонь по городу в ЛНР

 Международный аэропорт в Киеве закрыли из-за инцидента с самолетом

Международный аэропорт в Киеве закрыли из-за инцидента с самолетом
Назарбаев рассказал, что Си Цзиньпин называет его «старшим братом»

Назарбаев рассказал, что Си Цзиньпин называет его «старшим братом»

 Минфин США не согласился с прогнозoм МВФ о снижении роста экономики

Минфин США не согласился с прогнозoм МВФ о снижении роста экономики
0:38   15 Июня 2018
Весь мир
43

Минфин США не согласился с прогнозoм МВФ о снижении роста экономики

Минфин США не согласился с прогнозoм МВФ о снижении роста экономики

Министерство финансов США не согласилось с прогнозом Международного валютного фонда (МВФ) по росту американской экономики.

В заявлении ведомства отмечается, что Вашингтон ценит работу МВФ и разделяет краткосрочные прогнозы по экономическому росту.

Однако, в Минфине США подчеркнули, что значительно расходятся в оценках с фондом в среднесрочных и долгосрочных прогнозах.

В ведомстве уверены, что политика Вашингтона, в том числе подразумевающая повышение производительности вкупе с налоговой реформой и облегчением регулирования, приведет к устойчивому росту экономики США.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#экономика #мвф #минфин сша
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак Россия
Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак
Вернуть потерянную зимой поддержку муниципальных депутатов экс-справедливороссу не по силам. Да и не поможет она стать кандидатом в мэры Москвы.
21:06   14 Июня 2018
73
Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ Ближнее зарубежье

Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

18:25   14 Июня 2018
7964
Пенсионный маневр защитит учителей от увольнений по возрасту Россия

Пенсионный маневр защитит учителей от увольнений по возрасту

17:43   14 Июня 2018
77
Дмитрий Гудков переоценил свой политический вес Россия

Дмитрий Гудков переоценил свой политический вес

14:43   14 Июня 2018
79
Самое читаемое
Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

 Говорухин мог скончаться от прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности

Говорухин мог скончаться от прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности

 СМИ: Трамп назвал Крым российским во время саммита G7

СМИ: Трамп назвал Крым российским во время саммита G7

 РКН напомнил об отмене развлекательных передач 22 июня

РКН напомнил об отмене развлекательных передач 22 июня