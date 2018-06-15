Минфин США не согласился с прогнозoм МВФ о снижении роста экономики

Министерство финансов США не согласилось с прогнозом Международного валютного фонда (МВФ) по росту американской экономики.

В заявлении ведомства отмечается, что Вашингтон ценит работу МВФ и разделяет краткосрочные прогнозы по экономическому росту.

Однако, в Минфине США подчеркнули, что значительно расходятся в оценках с фондом в среднесрочных и долгосрочных прогнозах.

В ведомстве уверены, что политика Вашингтона, в том числе подразумевающая повышение производительности вкупе с налоговой реформой и облегчением регулирования, приведет к устойчивому росту экономики США.