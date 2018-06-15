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0:45   15 Июня 2018
Весь мир
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Назарбаев рассказал, что Си Цзиньпин называет его «старшим братом»

Назарбаев рассказал, что Си Цзиньпин называет его «старшим братом»

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев раскрыл журналистам подробности его общения с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите ШОС городе Циндао.

По словам Назарбаева, которые приводит Sputnik Казахстан, у него с главой Китайской Народной Республики установились доверительные отношения.

«Он столько приятных слов сказал в адрес Казахстана, меня. Даже в общих переговорах меня старшим братом называл», - рассказал президент Казахстана и смеясь добавил: - «Каково быть старшим братом руководителя такой страны».

Напомним: саммит Шанхайской организации сотрудничества пошел в Китайском городе Циндао на прошлой неделе. Нурсултан Назарбаев провел в Китае три дня с 6 по 8 июня.

В саммите ШОС также принял участие российский президент Владимир Путин, при чем по итогам встречи китайские СМИ сообщили, что визит российского лидера в Китай сопровождался его «абсолютным успехом».

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Автор: Александр Люблинский
#си цзиньпин #политика #китай #назарбаев #казахстан #весь мир #шос #старший брат #саммит шос #прехзидент казахстана #циньдао
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