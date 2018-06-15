После победы сборной России в первом матче ЧМ-2018 Путин обнял саудовского принца

В объективы кинокамер на московском стадионе «Лужники» попали дружеские объятия президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана по окончании первого матча ЧМ-2018.

Напомним: ранее сообщалось, что после первого гола, забитого россиянами в ворота саудовских футболистов на 12-й минуте матча, Владимир Путин и Мухаммед бен Салман обменялись рукопожатием, последующие голы и российский лидер и саудовский принц встречали, разводя руками и улыбаясь.

В итоге матч завершился сокрушительной победой россиян со счетом 5:0. Камеры зафиксировали, как Владимир Путин наследный принц Саудовской Аравии поднялись со своих мест и обнялись.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал жесты Путина, который каждый раз, когда в ворота Саудовской Аравии забивался очередной гол, разводил руками, и как-бы извиняясь, улыбался.