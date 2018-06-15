Украинские силовики открыли огонь по городу в ЛНР
Украинские военные обстреляли в ЛНР город Кировск, сообщил официальный представитель народной милиции самопровозглашенной республики Андрей Марочко.
По его словам, в 22:15 силы ВСУ открыли огонь из артиллерии калибра 122 миллиметра Артобстрел велся со стороны поселка Новотошковское.
В результате стрельбы повреждения получили жилые дома и хозпостройки, расположенные по четырем адресам.
Марочко уточнил, что при обстреле со стороны украинских силовиков осколочные ранения и перелом получила 41-летняя женщина.