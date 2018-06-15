Нетаньяху посетил прием по случаю Дня России на Сергиевском подворье в Иерусалиме

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху впервые пришел на организованный Россией государственный прием ко Дню РФ на Сергиевском подворье в Иерусалиме.

Как сообщают СМИ, Нетаньяху явился на торжество с женой Сарой, при этом его сопровождали израильский министр репатриации и интеграции Софа Ландвер и глава Министерства региональной кооперации Израиля Цахи Ханегби.

Выступая на приеме премьер-министр Израиля заявил, что уважает мужество российского народа и вклад России в цивилизацию, а также рассказал, что в детстве читал Достоевского и Толстого, а также слушал Стравинского и Рахманинова.

«Мы очень рады быть здесь, для нас большая честь отмечать День России в Иерусалиме, и мы отпразднуем еще много Дней России в Иерусалиме», - заявил Биньямин Нетаньяху.

По его словам, еврейский народ никогда не забудет жертву русского народа и вклад Красной Армии в победу над нацистским монстром, а также назвал это решающим моментом в истории и подчеркнул, что память о нем необходимо чтить так, как это делают в Израиле.