Международный аэропорт в Киеве закрыли из-за инцидента с самолетом

В международном аэропорту имени Сикорского в Киеве при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет Bravo Airways, в результате чего воздушную гавань закрыли на время.

Об этом ссылаясь на пресс-службу аэропорта сообщает «Интерфакс-Украина».

При этом отмечается, что на борту самолета турецкой авиакомпании находились 169 пассажиров, никто из них в результате инцидента не пострадал. Всех людей из самолета благополучно эвакуировали. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.

Отмечается, что аэропорт начнет работать 15 июня в 01.00 по местному времени.

